SberbankのInformation Technologist (IT)報酬 in Moscow Metro AreaはL7のyearあたりRUB 1.63MからL9のyearあたりRUB 2.48Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Moscow Metro Areaパッケージ総額はRUB 2.11Mです。 Sberbankの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
