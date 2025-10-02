Sberbankのデータサイエンティスト報酬 in Saint Petersburg Metro AreaはL7のyearあたりRUB 1.31MからL10のyearあたりRUB 2.7Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Saint Petersburg Metro Areaパッケージ総額はRUB 1.49Mです。 Sberbankの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
