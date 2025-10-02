Sberbankのデータサイエンティスト報酬 in Moscow Metro AreaはL7のyearあたりRUB 1.8MからL13のyearあたりRUB 6.45Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Moscow Metro Areaパッケージ総額はRUB 4.1Mです。 Sberbankの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
