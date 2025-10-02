Sberbankのビジネスアナリスト報酬 in Moscow Metro AreaはL7のyearあたりRUB 1.98MからL11のyearあたりRUB 4.19Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Moscow Metro Areaパッケージ総額はRUB 2.63Mです。 Sberbankの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
