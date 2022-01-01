企業一覧
エスエーピー 給与

SAPの給与は下位のコピーライターの年間総報酬$23,270から上位のビジネスオペレーションズマネージャーの$487,550の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています エスエーピー. 最終更新日： 11/15/2025

ソフトウェアエンジニア
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

フロントエンドソフトウェアエンジニア

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

プロダクションソフトウェアエンジニア

デブオプスエンジニア

AIエンジニア

プロダクトデザイナー
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UXデザイナー

セールス
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

アカウントエグゼクティブ

データサイエンティスト
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
プロダクトマネージャー
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
マーケティング
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
ソリューションアーキテクト
T3 $46K
T4 $74.9K

データアーキテクト

クラウドアーキテクト

ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
Median $78.4K
マネジメントコンサルタント
Median $82.5K
プロジェクトマネージャー
Median $143K
カスタマーサクセス
Median $128K
テクニカルプログラムマネージャー
Median $120K
ヒューマンリソーシズ
Median $57.7K
セールスエンジニア
Median $114K
ビジネスアナリスト
Median $74.9K
インフォメーションテクノロジスト（IT）
Median $82.8K
アカウンタント
$39.1K
アドミニストレーティブアシスタント
$74.5K
ビジネスオペレーションズ
$162K
ビジネスオペレーションズマネージャー
$488K
ビジネスデベロップメント
$40.9K
チーフオブスタッフ
$160K
コピーライター
$23.3K
カスタマーサービス
$76.5K
カスタマーサービスオペレーションズ
$53.8K
データアナリスト
$110K
データサイエンスマネージャー
$238K
ファシリティーズマネージャー
$80K
グラフィックデザイナー
$104K
ハードウェアエンジニア
$136K
リーガル
$271K
プロダクトデザインマネージャー
$296K
プログラムマネージャー
$128K
リクルーター
$199K
レベニューオペレーションズ
$95.2K
サイバーセキュリティアナリスト
$81.1K
トータルリワーズ
$83.3K
UXリサーチャー
$95.3K
ベンチャーキャピタリスト
$121K
権利確定スケジュール

33.3%

1

33.3%

2

33.4%

3

株式種別
RSU

SAPでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (33.30% 年次)

  • 33.4% 権利確定時期： 3rd- (33.40% 年次)

20%

1

40%

2

40%

3

株式種別
RSU

SAPでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 20% 権利確定時期： 1st- (20.00% 年次)

  • 40% 権利確定時期： 2nd- (40.00% 年次)

  • 40% 権利確定時期： 3rd- (40.00% 年次)

33%

1

33%

2

34%

3

株式種別
RSU

SAPでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33% 権利確定時期： 1st- (8.25% 四半期)

  • 33% 権利確定時期： 2nd- (8.25% 四半期)

  • 34% 権利確定時期： 3rd- (8.50% 四半期)

よくある質問

SAPで報告されている最高給与の職種はビジネスオペレーションズマネージャー at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$487,550です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
SAPで報告されている年間総報酬の中央値は$114,363です。

その他のリソース