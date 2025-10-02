SAP Concurのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Seattle AreaはT2のyearあたり$130KからT4のyearあたり$243Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Seattle Areaパッケージ総額は$185Kです。 SAP Concurの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
