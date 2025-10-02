企業一覧
Santander Bank
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

  • Poland

Santander Bank ソフトウェアエンジニア 給与 （Poland）

Santander Bankのソフトウェアエンジニア報酬 in Polandパッケージの中央値はyearあたりPLN 194Kです。 Santander Bankの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025

年収中央値
company icon
Santander Bank
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Wroclaw, DS, Poland
年収総額
PLN 194K
レベル
Mid Level
基本給
PLN 194K
Stock (/yr)
PLN 0
ボーナス
PLN 0
在籍年数
1 年
経験年数
4 年
キャリアレベルとは Santander Bank?

PLN 600K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る
インターンシップ給与

投稿する

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの ソフトウェアエンジニア オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

含まれる職種

新しい職種を投稿

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

よくある質問

Santander Bank in Poland의 ソフトウェアエンジニア에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 PLN 384,397입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Santander Bank의 ソフトウェアエンジニア 직무 in Poland에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 PLN 190,903입니다.

注目の求人

    Santander Bankの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース