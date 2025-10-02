企業一覧
Santander Bank
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

  • Chile

Santander Bank ソフトウェアエンジニア 給与 （Chile）

Santander Bankの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025

あと 4 件の ソフトウェアエンジニア データ での Santander Bank で解禁されます！

友人やコミュニティの方々を招待して、60秒以内に匿名で給与情報を追加してもらいましょう。より多くのデータは、あなたのような求職者やコミュニティにとってより良い洞察を提供します！

💰 すべて表示 給与情報

💪 データを投稿 あなたの給与

CLP 153.33M

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。


投稿する
キャリアレベルとは Santander Bank?

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの ソフトウェアエンジニア オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

含まれる職種

新しい職種を投稿

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

よくある質問

Santander Bank in Chileのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CLP 39,699,687です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Santander Bankのソフトウェアエンジニア職種 in Chileで報告されている年間総報酬の中央値はCLP 21,931,596です。

注目の求人

    Santander Bankの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース