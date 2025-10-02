企業一覧
Santander Bank
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • データサイエンティスト

  • 全データサイエンティスト給与

  • Brazil

Santander Bank データサイエンティスト 給与 （Brazil）

Santander Bankのデータサイエンティスト報酬 in Brazilパッケージの中央値はyearあたりR$203Kです。 Santander Bankの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025

年収中央値
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
年収総額
R$203K
レベル
Mid
基本給
R$122K
Stock (/yr)
R$0
ボーナス
R$81.3K
在籍年数
1 年
経験年数
4 年
キャリアレベルとは Santander Bank?

R$880K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る

投稿する

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの データサイエンティスト オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

The highest paying salary package reported for a データサイエンティスト at Santander Bank in Brazil sits at a yearly total compensation of R$241,059. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the データサイエンティスト role in Brazil is R$222,722.

注目の求人

    Santander Bankの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース