Sandvineのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater BengaluruはSoftware Engineer Iのyearあたり₹1.29MからSenior Software Engineer Iのyearあたり₹2.03Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Bengaluruパッケージ総額は₹1.65Mです。 Sandvineの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
