この会社で働いていますか？
S&P Global ソフトウェアエンジニア 給与 （New York City Area）

S&P Globalのソフトウェアエンジニア報酬 in New York City AreaはL8のyearあたり$125KからL13のyearあたり$284Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in New York City Areaパッケージ総額は$132Kです。 S&P Globalの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L8
Software Developer I(エントリーレベル)
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
Software Developer II
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
Software Developer II
$106K
$106K
$0
$0
L11
Lead Software Developer
$180K
$163K
$0
$17K
表示 3 その他のレベル
報酬追加レベル比較

$160K

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

33%

1

33%

2

33%

3

株式種別
RSU

S&P Globalでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33% 権利確定時期： 1st- (16.50% 半年)

  • 33% 権利確定時期： 2nd- (16.50% 半年)

  • 33% 権利確定時期： 3rd- (16.50% 半年)



含まれる職種

新しい職種を投稿

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

データエンジニア

よくある質問

S&P Global in New York City Areaのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$283,750です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
S&P Globalのソフトウェアエンジニア職種 in New York City Areaで報告されている年間総報酬の中央値は$130,000です。

その他のリソース