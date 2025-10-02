S&P Globalのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Hyderabad AreaはL9のyearあたり₹1.71MからL13のyearあたり₹7.18Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Hyderabad Areaパッケージ総額は₹1.98Mです。 S&P Globalの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹1.71M
₹1.61M
₹0
₹100K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
33%
年 1
33%
年 2
33%
年 3
S&P Globalでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33% 権利確定時期： 1st-年 (16.50% 半年)
33% 権利確定時期： 2nd-年 (16.50% 半年)
33% 権利確定時期： 3rd-年 (16.50% 半年)