S&P Globalのデータサイエンティスト報酬 in IndiaはL8のyearあたり₹838KからL10のyearあたり₹1.92Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹2.61Mです。 S&P Globalの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L8
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
年 1
33%
年 2
33%
年 3
S&P Globalでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33% 権利確定時期： 1st-年 (16.50% 半年)
33% 権利確定時期： 2nd-年 (16.50% 半年)
33% 権利確定時期： 3rd-年 (16.50% 半年)