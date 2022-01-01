企業一覧
S&P Global
S&P Global 給与

S&P Globalの給与は下位のマーケティングオペレーションの年間総報酬$4,029から上位のコーポレートデベロップメントの$335,168の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています S&P Global. 最終更新日： 10/25/2025

ソフトウェアエンジニア
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

データエンジニア

プロダクトマネージャー
Median $89.4K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
Median $290K

データアナリスト
Median $12K
データサイエンティスト
Median $160K
ビジネスアナリスト
Median $170K
ソリューションアーキテクト
Median $205K

Data Architect

アカウンタント
$111K
ビジネスオペレーション
$124K
コーポレートデベロップメント
$335K
カスタマーサクセス
$89.6K
データサイエンスマネージャー
$53.8K
ファイナンシャルアナリスト
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
マネジメントコンサルタント
$90.8K
マーケティング
$89.6K
マーケティングオペレーション
$4K
プロダクトデザイナー
$104K
プログラムマネージャー
$52.8K
プロジェクトマネージャー
$55K
セールス
$270K
セールスエンジニア
$109K
テクニカルプログラムマネージャー
$155K
お探しの職種が見つかりませんか？

すべての給与情報は 給与情報ページ または あなたの給与を追加 してページのロックを解除してください。


権利確定スケジュール

33%

1

33%

2

33%

3

株式種別
RSU

S&P Globalでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33% 権利確定時期： 1st- (16.50% 半年)

  • 33% 権利確定時期： 2nd- (16.50% 半年)

  • 33% 権利確定時期： 3rd- (16.50% 半年)

よくある質問

S&P Globalで報告されている最高給与の職種はコーポレートデベロップメント at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$335,168です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
S&P Globalで報告されている年間総報酬の中央値は$89,550です。

