Sandia National Labsのテクニカルプログラムマネージャー報酬 in Albuquerque-Santa Fe AreaはDistinguished Member of Technical Staffでyearあたり$205Kです。 yearの中央値報酬 in Albuquerque-Santa Fe Areaパッケージ総額は$200Kです。 Sandia National Labsの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***