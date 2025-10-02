企業一覧
Sandia National Labs
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • テクニカルプログラムマネージャー

  • 全テクニカルプログラムマネージャー給与

  • Albuquerque-Santa Fe Area

Sandia National Labs テクニカルプログラムマネージャー 給与 （Albuquerque-Santa Fe Area）

Sandia National Labsのテクニカルプログラムマネージャー報酬 in Albuquerque-Santa Fe AreaはDistinguished Member of Technical Staffでyearあたり$205Kです。 yearの中央値報酬 in Albuquerque-Santa Fe Areaパッケージ総額は$200Kです。 Sandia National Labsの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
報酬追加レベル比較

$160K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る

投稿する
キャリアレベルとは Sandia National Labs?

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの テクニカルプログラムマネージャー オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Areaのテクニカルプログラムマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$209,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Sandia National Labsのテクニカルプログラムマネージャー職種 in Albuquerque-Santa Fe Areaで報告されている年間総報酬の中央値は$200,000です。

注目の求人

    Sandia National Labsの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Edgenuity
  • Khan Academy
  • Academia
  • MIT Lincoln Laboratory
  • StrongMind
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース