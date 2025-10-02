Sandia National Labsのソフトウェアエンジニア報酬 in Albuquerque-Santa Fe AreaはMember of Technical Staffのyearあたり$121KからPrincipal Member of Technical Staffのyearあたり$169Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Albuquerque-Santa Fe Areaパッケージ総額は$125Kです。 Sandia National Labsの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
