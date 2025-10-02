SailPointのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Austin AreaはL2のyearあたり$100KからL6のyearあたり$211Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Austin Areaパッケージ総額は$142Kです。 SailPointの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
$168K
$145K
$15K
$7.3K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
SailPointでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)