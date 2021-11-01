企業ディレクトリ
RunBuggy
RunBuggy 福利厚生

推定総額： $1,800

保険、健康、ウェルネス
  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Dental Insurance

  • Employee Assistance Program

  • Health Insurance

  • Life Insurance

  • Vision Insurance

  • Disability Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Sick Time

    • 自宅
  • Phone Bill Reimbursement $1,200

    $100 per month

  • Remote Work

    • 財務と退職金
  • 401k

