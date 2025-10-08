企業一覧
Roblox
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • プロダクトデザイナー

  • UXデザイナー

  • United States

Roblox UXデザイナー 給与 （United States）

RobloxのUXデザイナー報酬 in United StatesはIC1のyearあたり$189KからIC6のyearあたり$470Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$350Kです。 Robloxの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/8/2025

平均 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
IC1
Product Designer
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
表示 5 その他のレベル
報酬追加レベル比較

$160K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る

権利確定スケジュール

45%

1

35%

2

20%

3

株式種別
RSU

Robloxでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 45% 権利確定時期： 1st- (11.25% 四半期)

  • 35% 権利確定時期： 2nd- (8.75% 四半期)

  • 20% 権利確定時期： 3rd- (5.00% 四半期)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

1

33%

2

33%

3

株式種別
RSU

Robloxでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33% 権利確定時期： 1st- (8.25% 四半期)

  • 33% 権利確定時期： 2nd- (8.25% 四半期)

  • 33% 権利確定時期： 3rd- (8.25% 四半期)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Robloxでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの プロダクトデザイナー オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Roblox in United StatesのUXデザイナーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$685,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
RobloxのUXデザイナー職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$385,000です。

注目の求人

    Robloxの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース