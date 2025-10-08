RobloxのUXデザイナー報酬 in San Francisco Bay AreaはIC1のyearあたり$176KからIC6のyearあたり$470Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in San Francisco Bay Areaパッケージ総額は$350Kです。 Robloxの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/8/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
IC1
$176K
$130K
$43K
$3.5K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
45%
年 1
35%
年 2
20%
年 3
Robloxでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
45% 権利確定時期： 1st-年 (11.25% 四半期)
35% 権利確定時期： 2nd-年 (8.75% 四半期)
20% 権利確定時期： 3rd-年 (5.00% 四半期)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
年 1
33%
年 2
33%
年 3
Robloxでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33% 権利確定時期： 1st-年 (8.25% 四半期)
33% 権利確定時期： 2nd-年 (8.25% 四半期)
33% 権利確定時期： 3rd-年 (8.25% 四半期)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Robloxでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.