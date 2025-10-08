Robinhoodのバックエンドソフトウェアエンジニア報酬 in San Francisco Bay AreaはL1のyearあたり$202KからL4のyearあたり$469Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in San Francisco Bay Areaパッケージ総額は$270Kです。 Robinhoodの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/8/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
L1
$202K
$136K
$52.9K
$13.3K
L2
$299K
$180K
$101K
$17.2K
L3
$423K
$214K
$185K
$24.5K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Robinhoodでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)
100%
年 1
Robinhoodでは、RSUsは1年の権利確定スケジュールが適用されます：
100% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 四半期)