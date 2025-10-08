Robinhood UXデザイナー 給与

RobinhoodのUXデザイナー報酬 in United StatesはL3のyearあたり$190KからL5のyearあたり$238Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$239Kです。 Robinhoodの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/8/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$190K
$151K
$39.3K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Robinhoodでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)
100%
年 1
Robinhoodでは、RSUsは1年の権利確定スケジュールが適用されます：
100% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 四半期)