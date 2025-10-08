Rivianのフルスタックソフトウェアエンジニア報酬 in San Francisco Bay AreaはRIV-3のyearあたり$162KからRIV-6のyearあたり$277Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in San Francisco Bay Areaパッケージ総額は$210Kです。 Rivianの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/8/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
RIV-3
$162K
$136K
$24.6K
$1K
RIV-4
$183K
$151K
$29.6K
$2.4K
RIV-5
$238K
$188K
$45.9K
$3.9K
RIV-6
$277K
$202K
$63.8K
$11.6K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
50%
年 1
50%
年 2
Rivianでは、RSUsは2年の権利確定スケジュールが適用されます：
50% 権利確定時期： 1st-年 (12.50% 四半期)
50% 権利確定時期： 2nd-年 (12.50% 四半期)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Rivianでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (25.00% 年次)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Rivianでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)