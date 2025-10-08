企業一覧
Rivian
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • アナリティクスエンジニア

  • United States

Rivian アナリティクスエンジニア 給与 （United States）

Rivianのアナリティクスエンジニア報酬 in United StatesはRIV-6でyearあたり$229Kです。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$190Kです。 Rivianの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/8/2025

平均 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
RIV-3
Software Engineer I(エントリーレベル)
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-6
Staff Software Engineer
$229K
$164K
$48.3K
$16.7K
表示 3 その他のレベル
報酬追加レベル比較

$160K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る

権利確定スケジュール

50%

1

50%

2

株式種別
RSU

Rivianでは、RSUsは2年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 50% 権利確定時期： 1st- (12.50% 四半期)

  • 50% 権利確定時期： 2nd- (12.50% 四半期)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Rivianでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (25.00% 年次)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Rivianでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)



認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの ソフトウェアエンジニア オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Rivian in United Statesのアナリティクスエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$252,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Rivianのアナリティクスエンジニア職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$190,000です。

注目の求人

    Rivianの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Lucid Motors
  • ChargePoint
  • Aeva
  • Amazon
  • Yahoo
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース