Riot Games バックエンドソフトウェアエンジニア 給与

Riot Gamesのバックエンドソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはP1のyearあたり$133KからP5のyearあたり$430Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$282Kです。 Riot Gamesの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/8/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
