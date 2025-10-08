Riot Games Technical Accountant 給与

Riot GamesのTechnical Accountant報酬 in United StatesはP3のyearあたり$179KからP4のyearあたり$246Kの範囲です。 Riot Gamesの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/8/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
