Remitly ソフトウェアエンジニア 給与

Remitlyのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはL1のyearあたり$163KからL5のyearあたり$412Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$225Kです。 Remitlyの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/30/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
$163K
$125K
$31.7K
$6.4K
L2
$232K
$152K
$69K
$11K
L3
$352K
$202K
$143K
$7.3K
L4
$238K
$150K
$82.5K
$5K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Remitlyでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)