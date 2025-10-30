Remitly プロダクトマネージャー 給与

Remitlyのプロダクトマネージャー報酬 in United StatesはL1のyearあたり$102KからL5のyearあたり$419Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$174Kです。 Remitlyの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/30/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
$102K
$102K
$0
$0
L2
$219K
$159K
$57K
$3.4K
L3
$306K
$189K
$118K
$0
L4
$343K
$206K
$138K
$0
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Remitlyでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)