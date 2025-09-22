Reddit データアナリスト 給与

Redditのデータアナリスト総報酬 in United Statesの平均はyearあたり$214Kから$298Kの範囲です。 Redditの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/22/2025
平均総報酬
友人やコミュニティの方々を招待して、60秒以内に匿名で給与情報を追加してもらいましょう。より多くのデータは、あなたのような求職者やコミュニティにとってより良い洞察を提供します！
100%
年 1
Redditでは、株式・株式報酬付与は1年の権利確定スケジュールが適用されます：
100% 権利確定時期： 1st-年 (100.00% 年次)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Redditでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Redditでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)
Vesting Schedule 100% after year 1.