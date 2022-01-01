企業一覧
Reddit
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請

Reddit 給与

Redditの給与は下位のプロダクトデザイナーの年間総報酬$125,899から上位のソフトウェアエンジニアの$874,000の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Reddit. 最終更新日： 8/29/2025

Redditのロゴ

$20K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

ソフトウェアエンジニア
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

マシンラーニングエンジニア

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

プロダクトマネージャー
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
データサイエンティスト
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
プロダクトデザイナー
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UXデザイナー

ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
Median $515K
セールス
IC3 $176K
IC4 $175K
データサイエンスマネージャー
Median $450K
UXリサーチャー
Median $260K
ファイナンシャルアナリスト
Median $140K
プロジェクトマネージャー
Median $145K
リクルーター
Median $145K
アカウンタント
Median $154K

テクニカルアカウンタント

データアナリスト
$250K
インフォメーションテクノロジスト（IT）
$210K
プログラムマネージャー
$201K
サイバーセキュリティアナリスト
$222K
ソリューションアーキテクト
$147K

データアーキテクト

テクニカルプログラムマネージャー
$176K
お探しの職種が見つかりませんか？

すべての給与情報は 給与情報ページ または あなたの給与を追加 してページのロックを解除してください。


権利確定スケジュール

100%

1

Redditでは、株式・株式報酬付与は1年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 100% 権利確定時期： 1st- (100.00% 年次)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Redditでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Redditでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

Vesting Schedule 100% after year 1.

質問がありますか？コミュニティに聞いてみましょう。

レベルズエフワイアイのコミュニティを訪問して、さまざまな企業の従業員と交流し、キャリアのヒントなどを得ましょう。

今すぐ訪問！

よくある質問

El puesto con mayor remuneración reportado en Reddit es ソフトウェアエンジニア at the IC6 level con una compensación total anual de $874,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Reddit es $235,959.

注目の求人

    Redditの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース