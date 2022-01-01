Redditの給与は下位のプロダクトデザイナーの年間総報酬$125,899から上位のソフトウェアエンジニアの$874,000の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Reddit. 最終更新日： 8/29/2025
年 1
Redditでは、株式・株式報酬付与は1年の権利確定スケジュールが適用されます：
100% 権利確定時期： 1st-年 (100.00% 年次)
Redditでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)
Redditでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)
