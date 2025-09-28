realtor.com ソフトウェアエンジニア 給与

realtor.comのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはT1のyearあたり$111KからT6のyearあたり$255Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$195Kです。 realtor.comの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/28/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***