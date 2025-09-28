企業一覧
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor リーガル 給与

Realtek Semiconductorのリーガル総報酬 in Taiwanの平均はyearあたりNT$1.96MからNT$2.85Mの範囲です。 Realtek Semiconductorの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/28/2025

平均総報酬

NT$2.23M - NT$2.59M
Taiwan
一般的な範囲
想定される範囲
NT$1.96MNT$2.23MNT$2.59MNT$2.85M
一般的な範囲
想定される範囲

キャリアレベルとは Realtek Semiconductor?

أعلى حزمة راتب لوظيفة リーガル في Realtek Semiconductor in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$2,850,730. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Realtek Semiconductor لوظيفة リーガル in Taiwan هو NT$1,964,369.

