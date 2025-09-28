Realtek Semiconductor データサイエンティスト 給与

企業一覧
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductorのデータサイエンティスト総報酬 in Taiwanの平均はyearあたりNT$2.66MからNT$3.72Mの範囲です。 Realtek Semiconductorの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/28/2025

平均総報酬

NT$2.89M - NT$3.5M
Taiwan
一般的な範囲
想定される範囲
NT$2.66MNT$2.89MNT$3.5MNT$3.72M
一般的な範囲
想定される範囲

NT$5.08M

よくある質問

Realtek Semiconductor in Taiwanのデータサイエンティストで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬NT$3,723,462です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Realtek Semiconductorのデータサイエンティスト職種 in Taiwanで報告されている年間総報酬の中央値はNT$2,664,201です。

