アールビーシー 給与

RBCの給与は下位のセールスの年間総報酬$36,123から上位のチーフオブスタッフの$201,000の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています アールビーシー. 最終更新日： 10/24/2025

ソフトウェアエンジニア
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOSエンジニア

フロントエンドソフトウェアエンジニア

マシンラーニングエンジニア

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

ネットワーキングエンジニア

クオリティアシュアランス（QA）ソフトウェアエンジニア

データエンジニア

デブオプスエンジニア

サイトリライアビリティエンジニア

ビジネスアナリスト
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
プロダクトマネージャー
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

データサイエンティスト
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
ファイナンシャルアナリスト
Median $64.3K

Risk Analyst

プロダクトデザイナー
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UXデザイナー

ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
Median $127K
データアナリスト
Median $57.7K
プロジェクトマネージャー
Median $71.1K
インベストメントバンカー
Median $75.1K
ソリューションアーキテクト
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UXリサーチャー
Median $86.7K
アクチュアリー
Median $68.7K
アカウンタント
Median $71K
ビジネスオペレーション
Median $51.1K
カスタマーサービス
Median $38K
マーケティング
Median $101K
セールス
Median $36.1K
プログラムマネージャー
Median $138K
ビジネスオペレーションマネージャー
Median $99K
テクニカルプログラムマネージャー
Median $100K
データサイエンスマネージャー
Median $82.1K
アドミニストレイティブアシスタント
$38.3K
ビジネスデベロップメント
$44.7K
チーフオブスタッフ
$201K
コーポレートデベロップメント
$110K
グラフィックデザイナー
$48.9K
ヒューマンリソース
$200K
リーガル
$56.8K
マネジメントコンサルタント
$44.4K
マーケティングオペレーション
Median $69.5K
パートナーマネージャー
$113K
プロダクトデザインマネージャー
$164K
テクニカルライター
$45.2K
トータルリワード
$95.6K
ベンチャーキャピタリスト
$121K
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

RBCでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

よくある質問

RBCで報告されている最高給与の職種はチーフオブスタッフ at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$201,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
RBCで報告されている年間総報酬の中央値は$79,163です。

