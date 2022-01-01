企業ディレクトリ
Razorpay
Razorpay 福利厚生

推定総額： $1,643

保険、健康、ウェルネス
  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Custom Work Station

  • Free Breakfast

  • Employee Assistance Program

  • Free Dinner

  • Free Lunch

  • Free Drinks $365

  • Free Snacks $730

  • Health Insurance

  • Life Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Sabbatical

  • Paternity Leave

    4 weeks

  • Maternity Leave

    24 weeks

    • 自宅
  • Adoption Assistance

  • Relocation Bonus

  • Remote Work

    • 財務と退職金
  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

    • 特典と割引
  • Learning and Development

    • その他
  • Pet Friendly Workplace

