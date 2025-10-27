企業一覧
Rapyd
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

Rapyd ソフトウェアエンジニア 給与

Rapydのソフトウェアエンジニア報酬 in United Arab Emiratesパッケージの中央値はyearあたりAED 441Kです。 Rapydの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/27/2025

年収中央値
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
年収総額
AED 441K
レベル
Backend Developer
基本給
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
ボーナス
AED 0
在籍年数
2 年
経験年数
5 年
キャリアレベルとは Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Don't get lowballed
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る
インターンシップ給与

投稿する

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの ソフトウェアエンジニア オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

含まれる職種

新しい職種を投稿

バックエンドソフトウェアエンジニア

よくある質問

Rapyd in United Arab Emiratesのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬AED 516,795です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Rapydのソフトウェアエンジニア職種 in United Arab Emiratesで報告されている年間総報酬の中央値はAED 431,998です。

注目の求人

    Rapydの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • DoorDash
  • Intuit
  • Snap
  • PayPal
  • Airbnb
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース