Rally Health 給与

Rally Healthの給与範囲は、低い方の端で人事のの年間総報酬で$89,445から、高い方の端でデータサイエンティストので$321,300までです。 Levels.fyiは、{{company}}の現職および元従業員から匿名で検証済みの給与を収集しています。 Rally Health. 最終更新日： 8/20/2025

$160K

データサイエンティスト
$321K
人事
$89.4K
プロダクトデザイナー
Median $153K

プロダクトマネージャー
Median $210K
採用担当者
$156K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
Median $305K
テクニカルプログラムマネージャー
$219K
ベスティングスケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式の種類
Options

Rally Healthでは、Optionsは4年間のベスティングスケジュールに従います：

  • 25% の付与期間 1st- (12.50% 半年ごと)

  • 25% の付与期間 2nd- (12.50% 半年ごと)

  • 25% の付与期間 3rd- (12.50% 半年ごと)

  • 25% の付与期間 4th- (12.50% 半年ごと)

よくある質問

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Rally Health adalah データサイエンティスト at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $321,300. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Rally Health adalah $210,000.

