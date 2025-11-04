企業一覧
Raksul
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • プロダクトマネージャー

  • 全プロダクトマネージャー給与

Raksul プロダクトマネージャー 給与

Raksulのプロダクトマネージャー報酬 in Japanパッケージの中央値はyearあたり¥10.76Mです。 Raksulの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/4/2025

年収中央値
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
年収総額
¥10.76M
レベル
G4
基本給
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
ボーナス
¥0
在籍年数
4 年
経験年数
7 年
キャリアレベルとは Raksul?
Block logo
+¥8.68M
Robinhood logo
+¥13.31M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.24M
Verily logo
+¥3.29M
Don't get lowballed
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る
インターンシップ給与

投稿する

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの プロダクトマネージャー オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Raksul in Japanのプロダクトマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬¥12,700,575です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Raksulのプロダクトマネージャー職種 in Japanで報告されている年間総報酬の中央値は¥10,757,930です。

注目の求人

    Raksulの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Tesla
  • Netflix
  • Coinbase
  • Lyft
  • PayPal
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース