QualcommのASICエンジニア報酬 in Greater BengaluruはAssociate Hardware Engineerのyearあたり₹2.91MからSenior Staff Hardware Engineerのyearあたり₹11.45Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Bengaluruパッケージ総額は₹6.63Mです。 Qualcommの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/12/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
Associate Hardware Engineer
₹2.91M
₹1.71M
₹170K
₹1.03M
Hardware Engineer
₹2.37M
₹1.91M
₹457K
₹0
Senior Hardware Engineer
₹4.98M
₹2.95M
₹1.74M
₹293K
Staff Hardware Engineer
₹7.3M
₹5.07M
₹1.68M
₹547K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
Qualcommでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33.3% 権利確定時期： 1st-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定時期： 2nd-年 (16.65% 半年)
33.3% 権利確定時期： 3rd-年 (16.65% 半年)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Qualcommでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)