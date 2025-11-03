企業一覧
Proton
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

Proton ソフトウェアエンジニア 給与

Protonのソフトウェアエンジニア報酬 in Spainパッケージの中央値はyearあたり€72.2Kです。 Protonの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/3/2025

年収中央値
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
年収総額
€72.2K
レベル
L2C
基本給
€72.2K
Stock (/yr)
€0
ボーナス
€0
在籍年数
0-1 年
経験年数
5-10 年
キャリアレベルとは Proton?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
最新の給与投稿
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Protonでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



よくある質問

Proton in Spainのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬€90,708です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Protonのソフトウェアエンジニア職種 in Spainで報告されている年間総報酬の中央値は€72,166です。

