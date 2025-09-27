企業一覧
Prophix
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • プロダクトデザイナー

  • 全プロダクトデザイナー給与

Prophix プロダクトデザイナー 給与

Prophixのプロダクトデザイナー総報酬 in Portugalの平均はyearあたり€37.6Kから€53.4Kの範囲です。 Prophixの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/27/2025

平均総報酬

€42.7K - €50.6K
Portugal
一般的な範囲
想定される範囲
€37.6K€42.7K€50.6K€53.4K
一般的な範囲
想定される範囲

あと 2 件の プロダクトデザイナー データ での Prophix で解禁されます！

友人やコミュニティの方々を招待して、60秒以内に匿名で給与情報を追加してもらいましょう。より多くのデータは、あなたのような求職者やコミュニティにとってより良い洞察を提供します！

💰 すべて表示 給与情報

💪 データを投稿 あなたの給与

€142K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。


投稿する
キャリアレベルとは Prophix?

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの プロダクトデザイナー オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای プロダクトデザイナー در Prophix in Portugal برابر کل دستمزد سالانه €53,396 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Prophix برای نقش プロダクトデザイナー in Portugal برابر €37,609 است.

注目の求人

    Prophixの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Stripe
  • Spotify
  • DoorDash
  • Facebook
  • Dropbox
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース