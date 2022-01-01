企業一覧
Proofpoint
Proofpoint 給与

Proofpointの給与は下位のデータサイエンティストの年間総報酬$72,436から上位のマーケティングの$543,150の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Proofpoint. 最終更新日： 9/17/2025

$160K

ソフトウェアエンジニア
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

アカウンタント
Median $134K
データサイエンスマネージャー
Median $420K

プロダクトマネージャー
Median $225K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
Median $394K
セールス
Median $142K
ビジネスアナリスト
$79.6K
データサイエンティスト
$72.4K
ファイナンシャルアナリスト
$112K
ヒューマンリソース
$169K
インフォメーションテクノロジスト（IT）
$265K
マーケティング
$543K
プロダクトデザイナー
$134K
リクルーター
$154K
サイバーセキュリティアナリスト
$127K
テクニカルプログラムマネージャー
$186K
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Proofpointでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (25.00% 年次)

よくある質問

Proofpointで報告されている最高給与の職種はマーケティング at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$543,150です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Proofpointで報告されている年間総報酬の中央値は$169,150です。

