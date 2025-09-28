Procter & Gamble マーケティング 給与

Procter & Gambleのマーケティング報酬 in United StatesはB1のyearあたり$90KからB3のyearあたり$184Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$135Kです。 Procter & Gambleの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/28/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
