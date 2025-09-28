Procter & Gamble データサイエンティスト 給与

Procter & Gambleのデータサイエンティスト報酬 in United StatesはB1のyearあたり$133KからB3のyearあたり$245Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$148Kです。 Procter & Gambleの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/28/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
