企業一覧
Plivo
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請

Plivo 給与

Plivoの給与は下位のInformation Technologist (IT)の年間総報酬$5,951から上位のプロダクトマネージャーの$76,988の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Plivo. 最終更新日： 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
ソフトウェアエンジニア
Median $29.3K

バックエンドソフトウェアエンジニア

ビジネスアナリスト
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
プロダクトマネージャー
$77K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
$61.7K
お探しの職種が見つかりませんか？

すべての給与情報は 給与情報ページ または あなたの給与を追加 してページのロックを解除してください。


権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Plivoでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

質問がありますか？コミュニティに聞いてみましょう。

レベルズエフワイアイのコミュニティを訪問して、さまざまな企業の従業員と交流し、キャリアのヒントなどを得ましょう。

今すぐ訪問！

よくある質問

Plivoで報告されている最高給与の職種はプロダクトマネージャー at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$76,988です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Plivoで報告されている年間総報酬の中央値は$29,302です。

注目の求人

    Plivoの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Enquero
  • Mu Sigma
  • Apisero
  • Andela
  • Zoho
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース