Panasonic メカニカルエンジニア 給与

Panasonicのメカニカルエンジニア報酬 in United StatesはL2でyearあたり$88.6Kです。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$89.3Kです。 Panasonicの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/3/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$88.6K
$85K
$0
$3.6K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
