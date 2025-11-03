Palo Alto Networks サイバーセキュリティアナリスト 給与

企業一覧
Palo Alto Networks
Palo Alto Networksのサイバーセキュリティアナリスト報酬パッケージの中央値はyearあたり₪503Kです。 Palo Alto Networksの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/3/2025

年収中央値
company icon
Palo Alto Networks
Cybersecurity Analyst
Tel Aviv, TA, Israel
年収総額
₪503K
レベル
hidden
基本給
₪389K
Stock (/yr)
₪71.5K
ボーナス
₪42.9K
在籍年数
0-1 年
経験年数
2-4 年
キャリアレベルとは Palo Alto Networks?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.5K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Palo Alto Networksでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Palo Alto Networksでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (25.00% 年次)



よくある質問

Palo Alto Networksのサイバーセキュリティアナリストで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₪809,760です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Palo Alto Networksのサイバーセキュリティアナリスト職種で報告されている年間総報酬の中央値は₪516,426です。

