Palo Alto Networks
  • 給与
  • ビジネスデベロップメント

  • 全ビジネスデベロップメント給与

Palo Alto Networks ビジネスデベロップメント 給与

Palo Alto Networksのビジネスデベロップメント総報酬 in United Statesの平均はyearあたり$59.2Kから$85.9Kの範囲です。 Palo Alto Networksの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/3/2025

平均総報酬

$67.1K - $78K
United States
一般的な範囲
想定される範囲
$59.2K$67.1K$78K$85.9K
一般的な範囲
想定される範囲

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Palo Alto Networksでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

よくある質問

Palo Alto Networks in United Statesのビジネスデベロップメントで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$85,918です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Palo Alto Networksのビジネスデベロップメント職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$59,204です。

