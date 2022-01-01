企業一覧
Onfido
Onfido 福利厚生

推定総価値： $1,095

保険・健康・ウェルネス
  • Employee Assistance Program

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

  • Sick Time

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Free Snacks $730

  • Free Lunch

  • Gym / Wellness Reimbursement

    • 住宅関連
  • Remote Work

    • 金融・退職金制度
  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

    • 特典・割引
  • Employee Discount

  • Learning and Development

    • その他
  • Pet Friendly Workplace

