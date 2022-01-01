企業一覧
NortonLifeLock 給与

NortonLifeLockの給与は下位のソフトウェアエンジニアの年間総報酬$21,883から上位のプログラムマネージャーの$273,360の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています NortonLifeLock. 最終更新日： 10/23/2025

ソフトウェアエンジニア
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

プロダクトマネージャー
Median $200K
ビジネスアナリスト
$157K

ビジネスデベロップメント
$159K
カスタマーサービス
$194K
データサイエンスマネージャー
$233K
データサイエンティスト
$71.8K
ファイナンシャルアナリスト
$141K
マーケティング
$189K
マーケティングオペレーション
$85.4K
プロダクトデザイナー
Median $109K
プログラムマネージャー
$273K
プロジェクトマネージャー
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
$152K
ソリューションアーキテクト
$239K
テクニカルプログラムマネージャー
$209K
権利確定スケジュール

30%

1

30%

2

40%

3

株式種別
RSU

NortonLifeLockでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 30% 権利確定時期： 1st- (30.00% 年次)

  • 30% 権利確定時期： 2nd- (30.00% 年次)

  • 40% 権利確定時期： 3rd- (40.00% 年次)

よくある質問

NortonLifeLockで報告されている最高給与の職種はプログラムマネージャー at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$273,360です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
NortonLifeLockで報告されている年間総報酬の中央値は$154,087です。

